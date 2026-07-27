НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Нигерия: Десятки бандитов были убиты в ходе скоординированных операций по обеспечению безопасности...

Нигерия: Десятки бандитов были убиты в ходе скоординированных операций по обеспечению безопасности на дороге Гумми-Анка, в районах Баярзаки и Комбо в районах местного самоуправления Анка и Буккуюм в штате Замфара ранним утром по местному времени 25 июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии