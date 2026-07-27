Нигерия: Десятки бандитов были убиты в ходе скоординированных операций по обеспечению безопасности на дороге Гумми-Анка, в районах Баярзаки и Комбо в районах местного самоуправления Анка и Буккуюм в штате Замфара ранним утром по местному времени 25 июля.