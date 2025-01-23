Final Fantasy 7 Rebirth на PC получила хорошие отзывы от игроков Несмотря на то, что рели...

Final Fantasy 7 Rebirth на PC получила хорошие отзывы от игроковНесмотря на то, что релиз Final Fantasy 7 Rebirth на платформе PC состоялся буквально несколько часов назад, уже сейчас можно говорить о том, что запуск игры от компании Square Enix прошел весьма успешно.