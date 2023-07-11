Сторона добра или чего? Трон папы Римского в Ватикане

Исайчиков ВФ gt

Девушка ведёт пропаганду в интересах США? А там в верхах очень не нравится католическая церковь, поскольку она расположена в Ватикане, а не в Вашингтоне, и проводит свою политику... Наша публика слабо знает, что в США в прессе ведутся постоянные нападки на католиков - и мусульман, и православных тоже, кстати - и по той же причине - они не подчиняются Вашингтону. Но католикам достается больше, ибо у них есть центр, папа римский, а у православных патриархов не сосчитать, не говоря уже о мусульманах ...