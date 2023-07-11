Тысяча и одно мнение Сразу хочу предупредить: я никого ни в чём не убеждаю, не настраиваю, не призываю.
Сторона добра или чего? Трон папы Римского в Ватикане
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z
zhanna
Жили 3 рептилии.Погибли 2021г,2022г.,последний2.07 2023г.
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3 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Религия - опиум для народа!
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2 час.
Исайчиков ВФ gt
Девушка ведёт пропаганду в интересах США? А там в верхах очень не нравится католическая церковь, поскольку она расположена в Ватикане, а не в Вашингтоне, и проводит свою политику... Наша публика слабо знает, что в США в прессе ведутся постоянные нападки на католиков - и мусульман, и православных тоже, кстати - и по той же причине - они не подчиняются Вашингтону. Но католикам достается больше, ибо у них есть центр, папа римский, а у православных патриархов не сосчитать, не говоря уже о мусульманах ...
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1 час.
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