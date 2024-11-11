Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на декабрьском заседании

Банк России не исключает повышения ключевой ставки на декабрьском заседании. Заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин сообщил об этом на заседании Государственной думы, подчеркнув, что окончательное решение пока не предопределено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии