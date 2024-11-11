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Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на декабрьском заседании

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на декабрьском заседании

Банк России не исключает повышения ключевой ставки на декабрьском заседании. Заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин сообщил об этом на заседании Государственной думы, подчеркнув, что окончательное решение пока не предопределено.

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