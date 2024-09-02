Дорожная коза-ностра: Текслер прошляпил миллионы нацпроекта?

Вокруг исполнителя многомиллиардных госконтрактов - ООО «Нижавтодорстрой» семьи нижегородского депутата-единоросса Усика Петросяна образовался уже целый вагон проблем - уголовное дело, обвинения в картеле, миллиардный убыток, многомиллионный долг по налогам и самобанкротство на этапе наблюдения.
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