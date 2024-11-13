Марк Уильямс вышел в полуфинал Champion Of Champions 2024

Трехкратный Чемпион мира Марк Уильямс нанес поражение Кайрену Уилсону и забронировал место в полуфинале на турнире Champion Of Champions 2024, сообщает WST Марк Уильямс (фото: WST)Все Новости и результаты Champion Of Champions 2024 Результаты, турнирная таблица Champion Of Champions 2024 Расписание - трансляции Champion Of Champions 2024 Марк Уильямс впервые в своей карьере победил Чемпиона мира Кайрена Уилсона со счетом 6-5 в классическом поединке и вышел в полуфинал турнира Champion of Champions 2024.