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Нижегородская правда

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Свыше 34,2 тысячи жителей Нижегородской области получили помощь в «Поездах здоровья» с начала года

Свыше 34,2 тысячи жителей Нижегородской области получили помощь в «Поездах здоровья» с начала года

С начала 2026 года мобильно-диагностические комплексы «Поезда здоровья» совершили более 180 выездов в муниципалитеты Нижегородской области.

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