В Ноябрьске стартовал сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России

В Ноябрьске стартовал сбор подписей в поддержку кандидата на пост президента нашей страны. Эта процедура обязательная, она предусмотрена Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации» и утверждена Центризбиркомом.
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