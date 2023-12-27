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В Ноябрьске стартовал сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России

В Ноябрьске стартовал сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России

В Ноябрьске стартовал сбор подписей в поддержку кандидата на пост президента нашей страны. Эта процедура обязательная, она предусмотрена Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации» и утверждена Центризбиркомом.

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