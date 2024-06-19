🌊 Море у берегов Сочи охладилось С 18°С до 16°С, сообщают синоптики. При этом на соседних курортах температура подобралась к 25°С, в Геленджике, Туапсе и Анапе, к примеру.
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🌊 Море у берегов Сочи охладилось С 18°С до 16°С, сообщают синоптики. При этом на соседних курортах температура подобралась к 25°С, в Геленджике, Туапсе и Анапе, к примеру.