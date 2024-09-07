Ученый Бурматнов: домашний хлеб полезнее и вкуснее магазинных буханок

Если вы покупаете простой дешевый хлеб, он, вероятно, дешевле, чем вы можете приготовить его дома. Но если вы сравните два вида хлебобулочных изделий, похожие на те, которые вы могли бы приготовить дома, — хлеб из пекарни, приготовленный из высококачественных ингредиентов и хлеб из магазина, приготовленный из ингредиентов менее высокого качества, — то вы убедитесь, что домашняя выпечка намного дешевле.