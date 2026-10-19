Экспортная погрузка зерна на сети РЖД в сентябре текущего года увеличилась в 1,8 раза на фоне показателей за аналогичный период 2025 года.
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