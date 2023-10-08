Оденьтесь в чистое и не переедайте: старинные приметы, запреты и обязательные дела 8 октября Елена ВайленкоСегодня, 8 октября 2023 года, по народному календарю отмечается праздник Сергей Капустник, и этот день сопровождается различными приметами и запретами, которые многие придерживаются.