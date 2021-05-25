Мировое обозрение

18 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Дерюгин
    ,,Это вы можете,, посмотрите передачи 40-ка летней давности )))Воду на Луне буду...
  • 8899784 Байдецкая Валентина
    Помолчал бы,идиот«Крым просил воды...
  • Владимир Петросов
    Эта женщина, с низкой социальной ответственностью, обязательно в ближайшее время обязательно найдёт себе приключение ...Украинская кричал...

Intel готовится начать производство 7-нм кристаллов для процессоров Meteor Lake

Intel готовится начать производство 7-нм кристаллов для процессоров Meteor Lake

Руководитель Intel, Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) на 49-й технологической конференции JPMorgan заявил, что компания успешно завершила стадию tape-in в подготовке 7-нм полупроводникового чипа, который войдёт в состав будущих процессоров Meteor Lake.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх