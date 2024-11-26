Комментатор Губерниев назвал Вяльбе самодуром после обвинений в адрес Исинбаевой

Российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев критично отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая назвала двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву предателем Родины.
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