"По коридору пойдут русские на помощь Калининграду": Литва готовится к эвакуации

Владимир Лагно

Это всё же позор для страны,что она не имеет сухопотной дороги к своей територии.Да,это просчёт СССР,но тогда и подумать не могли,что ничтожнопродажные приьалты способны на такую подлость.Ведь эти три&quot;страны&quot;,бывшие губерни России вдруг возомнили себя &quot;независимыми&quot;,хотя сами НИЧЕГО ИЗ СЕБЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ(кроме вони).И сегодня правительство России ОБЯЗАНО создать нормальные условия для свободного,а главно СПОКОЙНОГО сообщения жителей России по своей територии и нечего ссылаться на какие то соглашения и договора.Люди пишут законы,договора,соглашения и люди же(когда обнаруживается нарушение прав и свобод своих граждан- необходимо их отменять!!!И это будет СПРАВЕДЛИВО!!!!И мы ждём таких действий и от президента,правительства!!!