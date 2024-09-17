БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • карла карлова
    А по англии когда будет настоящий ответ?Это от них больше всего гадостей."По коридору пойд...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Кто-нибудь пытался найти аффффтыра этого полупасквиля? Я пытался. Не нашел. Тогда вся эта писанина воняет цыпсярнней....Приказ или каприз?
  • Владимир Лагно
    Это всё же позор для страны,что она не имеет сухопотной дороги к своей територии.Да,это просчёт СССР,но тогда и подум..."По коридору пойд...

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"По коридору пойдут русские на помощь Калининграду": Литва готовится к эвакуации

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Комментарии
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Иван Иванов
Класс👍
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1 час.
Владимир Лагно
Это всё же позор для страны,что она не имеет сухопотной дороги к своей територии.Да,это просчёт СССР,но тогда и подумать не могли,что ничтожнопродажные приьалты способны на такую подлость.Ведь эти три&amp;quot;страны&amp;quot;,бывшие губерни России вдруг возомнили себя &amp;quot;независимыми&amp;quot;,хотя сами НИЧЕГО ИЗ СЕБЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ(кроме вони).И сегодня правительство России ОБЯЗАНО создать нормальные условия для свободного,а главно СПОКОЙНОГО сообщения жителей России по своей територии и нечего ссылаться на какие то соглашения и договора.Люди пишут законы,договора,соглашения и люди же(когда обнаруживается нарушение прав и свобод своих граждан- необходимо их отменять!!!И это будет СПРАВЕДЛИВО!!!!И мы ждём таких действий и от президента,правительства!!!
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32 мин.
карла карлова
А по англии когда будет настоящий ответ?Это от них больше всего гадостей.
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1 мин.

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