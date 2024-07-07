🇳🇪 Об уходе урановой компании GoviEx из Нигера Вслед за французской компанией Orano, власти Ниамея также потребовали ухода канадской GoviEx с месторождения Мадауэла.
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🇳🇪 Об уходе урановой компании GoviEx из Нигера Вслед за французской компанией Orano, власти Ниамея также потребовали ухода канадской GoviEx с месторождения Мадауэла.
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