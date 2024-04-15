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Несекретные материалы

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Минобороны РФ создало еще одну группировку войск

Минобороны РФ создало еще одну группировку войск

В России создана группировка войск «Север», действующая в районе Белгородской, Курской и Брянской областей.

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Комментарии
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Галина Чужая
Слава Всевышнему!!! Надеемся, что Белгород  перестанут терзать.
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17 час.
ВВ
Владимир Витковский
Бить бандеровскую гадину повсеместно.
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15 час.
Светлана Позднякова
Боже !!!Очухались!!!Наконец-то до кастрюлеголовых начало доходить!!!Когда всю страну свою разграбили, раздолбали,людей поубивали,самые трусливые сбежали,чтобы свой же дом не защищать!!!🤦🏻‍♀️Идиотизм!!Сомневались,что Россия победит??А нет!!!Не надо сомневаться!!!Победа будет за Россией!!!🇷🇺
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10 час.

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