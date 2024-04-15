Минобороны РФ создало еще одну группировку войск

Светлана Позднякова

Боже !!!Очухались!!!Наконец-то до кастрюлеголовых начало доходить!!!Когда всю страну свою разграбили, раздолбали,людей поубивали,самые трусливые сбежали,чтобы свой же дом не защищать!!!🤦🏻‍♀️Идиотизм!!Сомневались,что Россия победит??А нет!!!Не надо сомневаться!!!Победа будет за Россией!!!🇷🇺