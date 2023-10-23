Не все так хорошо, как нам кажется: украинский военный эксперт о ситуации на фронте

У Украины дела на фронте обстоят не так хорошо, как об этом рассказывают. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский военный эксперт, в прошлом полковник СБУ Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».