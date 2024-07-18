И что учудил наш неугомонный реформатор Чубайс?

Вячеслав 5

Если прославлять в памятнике этих людей. начиная с последнего генсека. которому обещали статую из золота(были и такие мысли у начинающих миллиардеров) то в виде просившего у народа прощения за содеянное-память бывает разная и каждый достоин своего.