Великий нанокомбинатор Мойша Чубайс Мойшей уважаемого Анатоль Борисыча, между прочим, назвал президент Путин.
И что учудил наш неугомонный реформатор Чубайс?
Комментарии
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Вячеслав 5
Если прославлять в памятнике этих людей. начиная с последнего генсека. которому обещали статую из золота(были и такие мысли у начинающих миллиардеров) то в виде просившего у народа прощения за содеянное-память бывает разная и каждый достоин своего.
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2 час.
Саша Шеронов
Скорее имя нарицательное, с Юмором и жёстким.
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2 час.
Руслан Богомолов
Задорнов давно расшифровал матерную суть его фамилии. Надо просто прочитать её сзади наперёд - Сйабуч, звучит как смывающийся мошенник.
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26 мин.
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