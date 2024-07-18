Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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И что учудил наш неугомонный реформатор Чубайс?

И что учудил наш неугомонный реформатор Чубайс?

Великий нанокомбинатор Мойша Чубайс Мойшей уважаемого Анатоль Борисыча, между прочим, назвал президент Путин.

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Комментарии
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Вячеслав 5
Если прославлять в памятнике этих людей. начиная с последнего генсека. которому обещали статую из золота(были и такие мысли у начинающих миллиардеров) то в виде просившего у народа прощения  за содеянное-память бывает разная и каждый достоин своего.
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2 час.
Саша Шеронов
Скорее имя нарицательное, с Юмором и жёстким.
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2 час.
Руслан Богомолов
Задорнов давно расшифровал матерную суть его фамилии. Надо просто прочитать её сзади наперёд - Сйабуч, звучит как смывающийся мошенник.
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