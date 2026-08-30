"Profound Game-Changer": Musk Launching New Turbine Blade Factory To Solve Shortage Threatening AI Boom SpaceX is making an aggressive push into the power generation market, with The Information reporting that Elon Musk is preparing to address one of the most critical bottlenecks threatening America's data-center buildout: the shortage of advanced gas turbine components, particularly the blades and vanes needed to power massive data center campuses.
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