В Челябинске трамвай задавил пешехода: трагедия произошла накануне вечером в Ленинском районе. Как сообщили РИА «Новый День» в городской ГАИ, в 19:40 49-летний мужчина возле дома №10 по улице Новороссийской 49-летний мужчина переходил трамвайные пути в неустановленном месте, игнорируя приближающийся вагон.