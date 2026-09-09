Toyota Land Cruiser 70 в 2026 году: почему внедорожник из 1980-х до сих пор продаётся новым и сколько он стоит в России

Трудно представить другой автомобиль, который настолько же игнорировал бы течение времени. Пока индустрия ускоряется, а модели обновляются каждые три-четыре года, Toyota Land Cruiser 70 продолжает выпускаться практически в неизменной концептуальной форме с 1984 года.
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