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Toyota Land Cruiser 70 в 2026 году: почему внедорожник из 1980-х до сих пор продаётся новым и сколько он стоит в России

Toyota Land Cruiser 70 в 2026 году: почему внедорожник из 1980-х до сих пор продаётся новым и сколько он стоит в России

Трудно представить другой автомобиль, который настолько же игнорировал бы течение времени. Пока индустрия ускоряется, а модели обновляются каждые три-четыре года, Toyota Land Cruiser 70 продолжает выпускаться практически в неизменной концептуальной форме с 1984 года.

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