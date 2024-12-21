Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • людмила
    Не надо искать проблемы там, где их быть не должно. Если отцы приехали работать, матери детей, не знающих русского яз...Домашнее обучение...
  • Aнатолий Райков
    Банкой маринованных огурцов они сшибать собраоись. https://rutube.ru/video/f88ebc96ed7051ac9ccddefb951ab6af/?t=206&r=...Через 2,5 месяца ...
  • Aнатолий Райков
    Похоже это на себе хочет испытать. https://rutube.ru/video/747bb347cc89dad2e7b99a553cf8844b/?t=40&r=plwdЧерез 2,5 месяца ...

Вдобавок ее уволили с работы. Девушка пожаловалась на угрозы приезжих, а её выставили за двери

Вдобавок ее уволили с работы. Девушка пожаловалась на угрозы приезжих, а её выставили за двери

Avia.pro - СМИ "Когда угрозы переходят границы, а система, похоже, работает против тех, кого должна защищать.

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