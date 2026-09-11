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Немецкие СМИ назвали имя нового канцлера ФРГ: Мерцу прочат скорую отставку

Немецкие СМИ назвали имя нового канцлера ФРГ: Мерцу прочат скорую отставку

Саксония-Анхальт должна стать лишь началом. Речь идёт о всей Германии. Об этом, анализируя дальнейшие планы АдГ, пишет издание Der Spiegel.

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