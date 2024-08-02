Маск раскритиковал FDA, рекомендующее давать блокаторы созревания подросткам

Американский бизнесмен Илон Маск выразил недовольство рекомендацией Федерального управления по качеству пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов (FDA) дать добро на прием блокаторов полового созревания к приему детьми, закрывая глаза на увеличенный риск депрессивных расстройств и появления суицидальных наклонностей.
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