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Подставил и слил соратника: СМИ раскрыли, кто заставил Кравченко атаковать НАБУ перед побегом

Подставил и слил соратника: СМИ раскрыли, кто заставил Кравченко атаковать НАБУ перед побегом

Решение атаковать руководство НАБУ и САП принимал лично Владимир Зеленский, а генпрокурор Руслан Кравченко лишь озвучил и процессуально оформил его волю, к такому выводу пришло украинское издание Страна.

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