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Царьград

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Продажи электромобилей в России в 2025 году упали на 63%: лидирует Zeekr

Продажи электромобилей в России в 2025 году упали на 63%: лидирует Zeekr

В России за январь - февраль 2025 года зафиксировано снижение продаж электромобилей на 63%. Лидером стал бренд Zeekr, а юридические лица составили 25% покупателей.

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