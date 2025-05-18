Рязанская полиция перекрывала Почтовую из-за рейдов

В пятницу и субботу с улицы Почтовой в отделения полиции доставили 54 человека. Среди нарушений: распитие алкоголя (7 случаев), 6 случаев административных нарушений связаны с подростками — на их родителей составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей; другие протоколы касались мелкого хулиганства, а у одного из иностранцев нашли нарушение правил въезда в РФ, «Профилактические рейдовые мероприятия на территории региона будут продолжены», — заявили в УМВД.