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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанская полиция перекрывала Почтовую из-за рейдов

Рязанская полиция перекрывала Почтовую из-за рейдов

В пятницу и субботу с улицы Почтовой в отделения полиции доставили 54 человека. Среди нарушений: распитие алкоголя (7 случаев), 6 случаев административных нарушений связаны с подростками — на их родителей составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей; другие протоколы касались мелкого хулиганства, а у одного из иностранцев нашли нарушение правил въезда в РФ, «Профилактические рейдовые мероприятия на территории региона будут продолжены», — заявили в УМВД.

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