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Новости Липецка

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В Липецкой области студента оштрафовали на 70,5 тысяч за неуплату штрафов

В Липецкой области студента оштрафовали на 70,5 тысяч за неуплату штрафов

Студент из Липецкой области не оплатил штраф за тонировку авто, что привело к новым взысканиям на общую сумму 70,5 тысяч рублей.

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