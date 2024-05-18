Есть или не есть? Как поздний приём пищи влияет на наше здоровье

Даже если вы никогда не сидели на жесткой диете, вы знаете, что вечером не стоит есть. А особенно важно забыть про холодильник после 18:00, но так ли это? Есть и не толстеть — мечта многих, и такое возможно! Когда вы решаетесь сесть на диету, в первую очередь нужно разобраться, как работает потеря веса.