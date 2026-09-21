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ВС РФ поразили газораспределительную станцию на Украине

ВС РФ поразили газораспределительную станцию на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации поразили газораспределительную станцию в Боярке, обеспечивающую подачу газа на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

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