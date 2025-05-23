Путин подписал закон о бесплатном обучении для детей участников боевых действий

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет детям участников боевых действий, происходивших на территории России, возможность бесплатного обучения в высших учебных заведениях.
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