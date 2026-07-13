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В Совфеде ответили на планы «коалиции желающих» разместить войска на Украине

В Совфеде ответили на планы «коалиции желающих» разместить войска на Украине

Если на Украине появятся войска НАТО, Россия уничтожит их любым оружием. Так на стремление «коалиции желающих» разместить боевые подразделения после завершения специальной военной операции (СВО) ответил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.

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