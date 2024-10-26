G7 усилит давление на финансовые структуры стран за работу с Россией

Давление на финансовые организации третьих стран за сотрудничество с Россией будет усилено, такое решение приняли по итогам совместного заседания 26 октября главы минфинов и управляющих центральными банками G7.
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