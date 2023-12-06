Лучшие ученики ДШИ Волновахи посетят концерт Мацуева в Салехарде

Школьники Волновахи побывают на концерте классической музыки в исполнении Дениса Мацуева. Народный артист и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева выступают в Салехарде два дня, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
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