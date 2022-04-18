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Ричард Джефферсон: «Леброн и Стеф больше не лучшие игроки НБА»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон ответил на вопросы болельщиков в интернете. Один из пользователей попросил Джефферсона назвать лучшего игрока НБА, выбрав из пары Стефен Карри – Леброн Джеймс.

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