ООН проголосует за резолюцию о гуманитарном прекращении огня в Газе

Генеральная Ассамблея ООН собирается проголосовать во вторник по не обязывающей резолюции, призывающей к «немедленному гуманитарному прекращению огня» в секторе Газа, что парализованному Совету Безопасности до сих пор не удалось сделать.
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