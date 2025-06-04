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Петербургский дневник

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До конца 2026 года разработают проект реставрации церкви Великомученика Пантелеимона на улице Пестеля

До конца 2026 года разработают проект реставрации церкви Великомученика Пантелеимона на улице Пестеля

Специалисты снимут поздние слои краски, укрепят участки разрушений В Санкт-Петербурге до конца 2026 года будет подготовлен проект реставрации церкви Великомученика Пантелеимона, расположенной на улице Пестеля.

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