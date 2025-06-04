До конца 2026 года разработают проект реставрации церкви Великомученика Пантелеимона на улице Пестеля

Специалисты снимут поздние слои краски, укрепят участки разрушений В Санкт-Петербурге до конца 2026 года будет подготовлен проект реставрации церкви Великомученика Пантелеимона, расположенной на улице Пестеля.
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