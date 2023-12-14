Стилистка назвала россиянкам пять лучших нарядов для новогоднего корпоратива

Стилист-имиджмейкер Диана Плиско назвала россиянкам пять лучших нарядов для новогоднего корпоратива. В первую очередь специалистка обратила внимание на бархатное платье любой длины с открытой спиной или различными декоративными элементами в виде вырезов и драпировок.
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