Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов провел личный прием предпринимателей в рамках недели приема граждан по вопросам защиты прав в трудовой сфере, организованной «Единой Россией».
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