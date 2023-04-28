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«На Украине не бывает»: Норкин рассказал аудитории правду о скандальной украинке Соколовской

«На Украине не бывает»: Норкин рассказал аудитории правду о скандальной украинке Соколовской

Телеведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин, отвечая на вопросы зрителей в Нижнем Новгороде, раскрыл зрителям правду о скандальной журналистке Соколовской.

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