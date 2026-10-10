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Западные СМИ обсуждают топливную сделку РФ и США и недовольство Киева

Западные СМИ обсуждают топливную сделку РФ и США и недовольство Киева

Гавриил Григоров/ТАСС Решение президента США Дональда Трампа по топливной сделке с Россией настолько задело Киев, что украинская сторона экстренно завершила переговоры в Майами.

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