Trump Administration Picks Five States for Nuclear Fuel-Cycle Hubs

The U.S. Department of Energy has picked five states led by Republican governors to potentially host nuclear fuel waste in exchange for billions of dollars of support to advance manufacturing in the full nuclear fuel cycle.
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