Захарова: Россия удержит часть взноса в ОЗХО для созданного США комитета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия не собирается вкладываться в финансирование группы, которую основала американское правительство по расследованию и идентификации в Организации по запрещению химического оружия.
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