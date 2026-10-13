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Тасоев: когда ты на пьедестале и играет гимн страны — внутри эмоции невероятные

Тасоев: когда ты на пьедестале и играет гимн страны — внутри эмоции невероятные

Чемпион мира по дзюдо Инал Тасоев поделился эмоциями от победы на мировом первенстве в Баку. «Сложно говорить, всё равно меня мало кто поймёт.

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