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Царьград

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Русские войска пресекут снабжение ВСУ в Сумской области: экспертные мнения

Русские войска пресекут снабжение ВСУ в Сумской области: экспертные мнения

Продвижение русских военных в Сумской области поможет выдворить ВСУ из Суджанского района Курской области и перекрыть снабженческие пути противника, заявляет военный эксперт Андрей Марочко.

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