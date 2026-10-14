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ИА Регнум

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Путин призвал совершенствовать системы цифровой безопасности России

Путин призвал совершенствовать системы цифровой безопасности России

Россия должна совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности страны на фоне прямой и гибридной внешней агрессии.

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