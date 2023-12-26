20 декабря 2023 года вещание «первой кнопки» польского телевидения — канала TVP1 — было прервано. На экранах телевизоров на несколько минут появилась «заплатка».
Курва!
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20 декабря 2023 года вещание «первой кнопки» польского телевидения — канала TVP1 — было прервано. На экранах телевизоров на несколько минут появилась «заплатка».
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