Театральный фестиваль "Новые люди" возвращается в Калугу и Обнинск. С 30 октября по 15 ноября на площадках двух городов покажут спектакли разных жанров и форматов - от театра кукол и семейных постановок до рэп-театра, сторителлинга и современных театральных экспериментов.
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