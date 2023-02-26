Отличные б/у варианты легендарных Уралов СССР

Когда мы смотрим на цены на новые мотоциклы Урал, мало кто будет заинтересован в покупке, так как цена этих железяк приближается к 1 миллиону рублей, а некоторые модификации уже преодолели этот важный психологический барьер.
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